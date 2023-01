Le rivelazioni del 2022, al primo posto Khvicha Kvaratskhelia, capacità tecniche incredibili e un’eredità che non gli ha fatto tremare le gambe

Il Napoli ha tante rivelazioni in squadra al momento, ma su tutte c’è Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano arriva in estate dalla Dinamo Tblisi per 10 milioni di euro e deve sostituire l’ex capitano Lorenzo Insigne. Il talento ex Dinamo ha ottimi numeri nel proprio arsenale tecnico e le qualità ci sono tutte per far bene, ma i tifosi non sono sicuri di un ambientamento veloce in un campionato fisico come quello italiano. Però il ragazzo con la 77 cambia subito l’opinione pubblica nelle amichevoli con giocate spettacolari e numeri da capogiro. Non è un fuoco di paglia quello dell’ex talento della Rubin Kazan, che nella prima partita di campionato con l’Hellas Verona segna l’1-1 di testa e serve un assist illuminante a Zielinski. Nella partita successiva con il Monza al Maradona si ripete, e mette a segno 2 gol stupendi, il primo con un tiro a giro incredibile che bacia il palo e batte Di Gregorio. Il secondo gol non è da meno e dopo aver fatto finta di calciare con il destro manda al bar due difensori e con un sinistro in diagonale fa doppietta. Nel mese di settembre debutta anche in Champions League, e nonostante la preoccupazione dei tifosi che le gambe del georgiano possano tremare, lui in un match d’esordio incredibile contro il Liverpool fa ammattire la difesa Reds, soprattutto Alexander-Arnold e Joe Gomez che non riescono a fermarlo e serve anche 1 assist. Nei mesi successivi il rendimento di Khvicha non cala nemmeno un po’ e nonostante le difese avversarie lo raddoppiano o triplicano costantemente riesce a dire la sua. Ad Amsterdam contro l’Ajax nell’1-6 azzurro trova anche il primo gol in carriera in Champions, e al ritorno su dischetto trova la seconda rete nella competizione. Al momento Khvicha tra campionato e Champions ha segnato 8 reti e ha servito ben 8 assist, entrando nel tabellino ben 16 volte sulle 57 reti totali in stagione degli azzurri. Il georgiano ha dovuto saltare per infortunio le ultime 3 partite del 2021 napoletano, ma si è ormai ripreso ed è pronto a ritornare in campo, già contro l’Inter il numero 77 vuole riprendere da dove aveva lasciato, con giocate illuminanti e gol che possono aiutare il Napoli per arrivare al tanto agognato Scudetto.