Le partite peggiori del 2022, al primo posto la rimonta subita dall’Empoli in 7 minuti che mette fine alla lotta Scudetto azzurra

Senza ombra di dubbio tra le partite più brutte del 2022 azzurro c’è la sconfitta per 3-2 in casa dell‘Empoli. La partita persa in terra Toscana diviene poi fatale e rende nulle le speranze scudetto della banda Spalletti. La partita arriva dopo 2 risultati che hanno tolto punti importanti agli azzurri, nei due match in casa contro Fiorentina e Roma gli uomini di Spalletti raccolgono solo 1 punto. La sfida è un dentro o fuori per il club partenopeo, che deve vincere per rimanere attaccato al treno Scudetto. Inter e Milan sono ormai lontani dal Napoli, ma una vittoria può dare uno slancio emotivo molto forte agli azzurri, anche se le probabilità di vittoria finale non sono moltissime. Per la sfida Spalletti decide di partire con i 3 piccolini alle spalle di Osimhen, vista l’assenza di Lobotka come perno di centrocampo e schiera in mediana Anguissa e Ruiz. La partita non inizia nel migliore dei modi e i primi 40 minuti non sono ottimali per i partenopei che non riescono a trovare spiragli e un gioco che possa impensierire i toscani. Nonostante un primo tempo giocato molto male dalla squadra azzurra al 44′ arriva lo spunto di Lozano sulla fascia, serve Dries Mertens che viene aiutato dal velo di Osimhen e batte Vicario con un destro in diagonale. Il Napoli va nello spogliatoio in vantaggio e al rientro in campo gioca diversamente, trova più spazi e al minuto numero 53 Anguissa recupera un pallone a centrocampo, serve Insigne e il 24 con un diagonale di sinistro batte Vicario e fa 0-2 per gli azzurri. Il resto della partita gli il Napoli sembra voler controllare il match con il possesso palla senza però segnare il terzo gol che può chiudere la partita. Al minuto 79 inizia il disastro difensivo partenopeo con un errore di Malcuit che si fa scippare il pallone e Henderson da solo nell’area azzurra riesce a battere Meret. Lo stesso portiere ex Udinese si rende poi protagonista in negativo del match e al minuto 83 dopo non aver allontanato tempestivamente il pallone viene attaccato da Pinamonti, sul quale l’estremo difensore rinvia, la palla viene deviata verso la porta e il centravanti fa 2-2. Nonostante i cambi la squadra azzurra è ormai mentalmente a terra e dopo un’azione offensiva in cui gli azzurri perdono la palla arriva il contropiede dell’Empoli e al minuto 87 Pinamonti batte in spaccata Meret facendo doppietta e rimonta il Napoli di Spalletti, che si fa scappare dalle mani un match che fino all’80’ minuto era già vinto. La sconfitta di Empoli crea poi enormi malumori nell’ambiente azzurro e i tifosi contestano sia la società che i giocatori e il mister Spalletti. La sconfitta rende nulle le speranze Scudetto con gli azzutti che sono ormai troppo lontani da Milan e Inter, che poi si lotteranno il titolo fino all’ultima giornata. Da questa debacle probabilmente si arriva alla rivoluzione estiva che vedrà andare via la maggior parte dei senatori che per anni hanno fatto la storia del club.