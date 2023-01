I Goal Più Belli del 2022 – Al primo posto il grandissimo tiro di Osimhen per espugnare l’Olimpico

23 ottobre 2022 il Napoli fa visita alla Roma di Mourinho all’Olimpico per consolidare la sua posizione in testa alla classifica. Spalletti si affida al 4-3-3 con Anguissa sostituito da Ndombele, mentre Mourinho si affida al 3-5-2 per bloccare gli strappi di Kvaratskhelia. Il primo tempo è molto bloccato, l’episodio più rilevante è un rigore tolto dal Var per presunto fallo di Rui Patricio su Ndombele. Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo. Con il passare del tempo il Napoli prende possesso della partita ed ha 2 clamorose palle gol con Juan Jesus ed Osimhen. Quando la partita sembra indirizzata verso lo 0-0 arriva l’episodio. Di Lorenzo serve Politano, che di prima lancia Osimhen, il quale resiste al corpo a corpo con Smalling e fa partire un destro potentissimo che Rui Patricio può solo guardare infilarsi in rete. Il gol spiazza la Roma che non riuscirà a reagire. Il Napoli amministrerà la partita fino al fischio finale e conquista una vittoria importante per continuare il suo percorso in testa alla classifica.