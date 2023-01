2022 – I tre avvenimenti positivi per Napoli e per il Napoli – Al primo posto…Le ottime prestazioni di Kim e Kvara che portano a Napoli tifosi da tutto il mondo

Grazie agli acquisti di Kim e Kvaratskhelia, il Napoli si sta pian piano espandendo sempre di più a livello mondiale. Queste due nazioni, la Corea e la Georgia, non avendo molti altri talenti da seguire, seguono assiduamente le partite dei loro due beniamini. Ciò porta ad una crescita esponenziale del brand Napoli nel mondo come mai prima d’ora ha fatto. Per esempio, è diventata normalità la presenza di tifosi provenienti dalla Georgia e dalla Corea sia al Maradona sia alle partite che il Napoli affronta lontano dall’impianto di Fuorigrotta. Oltretutto, le ottime prestazioni che i due calciatori stanno offrendo, sono importanti per la squadra così come per la società, capace di scovare talenti dappertutto, persino in Georgia! Dunque al Maradona si respira un’aria sempre più internazionale grazie alle numerose bandiere che evidenziano la presenza dei tifosi provenienti da tutti i continenti. Sicuramente ne sarà felice anche il presidente De Laurentiis, che espande sempre di più la vendita di magliette e gadget della squadra.