Le rivelazioni del 2022, al secondo posto Stanislav Lobotka, da esubero a metronomo insostituibile del centrocampo azzurro

Tra le tante rivelazioni del club allenato da Luciano Spalletti c’è di certo Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco nel corso degli ultimi mesi è diventato fondamentale per la squadra azzurra e ha scalzato ormai stabilmente dalle gerarchie Demme, che ormai gioca sempre meno. Il mediano ex Celta arriva dalla Spagna nel gennaio del 2020 e viene acquistato per una cifra vicina ai 25 milioni insieme allo stesso Demme, con Gattuso che chiede due metronomi per il proprio centrocampo. L’arrivo a Napoli viene spinto anche dall’ex capitano azzurro Marek Hamsik, che lo consiglia a gran voce al presidente azzurro e a Cristiano Giuntoli come suo erede e che parla benissimo della città al centrocampista. Il primo anno e mezzo napoletano del centrocampista però non trova note positive, e molto spesso i match li vede solo dalla panchina. La condizione fisica non è delle migliori e con il tecnico ex Milan il campo lo vede ben poche volte. La svolta arriva con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra e con un cambiamento fisico notevole per l’ex Celta. L’infortunio in amichevole di Demme dà allo slovacco la possibilità di diventare titolare nel centrocampo a 3 di Spalletti, e quel posto non lo lascia più. Nel 2022 è diventato fondamentale per il centrocampo del mister toscano e nella linea a 3 con Anguissa e Zielinski è impossibile da togliere, anche perché in tutti i match in cui non è sceso in campo ci sono state per la manovra azzurra enormi difficoltà nel trovare spazi e imbucate. La sua crescita in questi ultimi mesi è esponenziale ed ora Demme trova sempre meno spazio, con il connazionale di Marek Hamsik che è diventato insostituibile. Per i tifosi azzurri l’acquisto così oneroso non aveva dato i frutti sperati e in molti chiedevano la cessione non definendolo all’altezza dei soldi spesi e inadeguato a fornire una mano alla causa azzurra, ma l’arrivo del tecnico toscano lo ha reso idolo della tifoseria, che ormai lo ama incondizionatamente per le sue geometrie e la tranquillità con cui gioca. La crescita degli ultimi mesi è rappresentata anche dall’interesse dei migliori club d’Europa e dal rinnovo appena siglato con il club azzurro che ha allontanato tutte le possibilità di addio. Il cambiamento di questi mesi lo ha inserito tra i migliori centrocampisti del mondo e ora con Zielinski ed Anguissa il centrocampo azzurro è tra i migliori. Stanislav Lobotka, il metronomo del centrocampo azzurro che ha interpretato alla perfezione il detto non giudicare mai un libro dalla copertina, perché quel libro potrebbe diventare uno dei più belli che tu abbia mai potuto leggere.