Fantacalcio – Serie A, la top 11 alla sosta – Centrocampisti

A centrocampo c’era oggettivamente molta scelta e, infatti, ho trovato molta difficoltà a decidere solo i 3 più meritevoli:

ZAMBO ANGUISSA: sicuramente il camerunense è stato uno degli elementi più performanti di questo Napoli di Luciano Spalletti. Con la bellezza di 5 coinvolgimenti al gol, due gol e tre assist, è stato uno dei trascinatori del Napoli attualmente primo in classifica. Bisogna registrare anche il suo impiego nelle partite, infatti il tecnico del Napoli non ha quasi mai rinunciato al mediano partenopeo.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC: con 10 coinvolgimenti al gol, tra cui 7 assist, si dimostra uno dei centri fondamentali di questa Lazio. Fenomenale sia in fase di possesso che non possesso palla. Sicuramente si è confermato uno se non il miglior centrocampista in serie A. I fari della Premier sono sempre su di lui, ma Lotito non sembrerebbe essere intenzionato a lasciarlo andare. Vedremo come si svilupperà la situazione

ZACCAGNI: ho avuto molta difficoltà a scegliere l’ultimo nome e, pur non essendo propriamente un centrocampista, mi sento in dovere di premiare la grande stagione finora di Mattia Zaccagni. L’ex Verona, partendo dai bassifondi della panchina di Sarri, è riuscito a guadagnarsi una maglia da titolare e ad incidere anche molto diventando uno dei punti cardine mettendo a referto la bellezza di 8 coinvolgimenti al gol in sole 13 partite.