Fantacalcio – Serie A, la Flop 11 alla sosta – Centrocampisti…Da Rincon ad un centrocampista della Juventus

Dopo aver esaminato la Flop 11 dei portieri e difensori, è il turno dei centrocampisti, tra sorprese e conferme. I due peggiori centrocampisti sono Rincon e Marin, entrambi con una media di 5.65. Il centrocampista della Sampdoria ha realizzato come consolazione 2 assist, mentre il centrocampista dell’Empoli non ha registrato bonus. Restando in casa Sampdoria, molto male anche Villar e Leris con una media voto di 5.65. Altra delusione è Vilhena, centrocampista della Salernitana con una media voto di 5.69 con un solo gol a referto. Presente in questa classifica anche Bajrami, a testimonianza della stagione deludente che sta disputando al di sotto delle aspettative. Un posto nella classifica lo occupa senza problemi anche Gyasi, giocatore dello Spezia. Per lui media di 5.58 con 0 gol e 0 assist fino ad ora in campionato. Uno dei nomi a sorpresa, è quello di Schouten, che ha registrato 0 bonus in campionato. Per lui media di 5.5, anche per l’autogol effettuato durante la quinta giornata. Ennesimo giocatore della Sampdoria, è il turno di Valerio Verre. Fantamedia di 5.64, 0 gol, 0 assist e 5 ammonizioni. Andiamo in casa Lecce, trovando Askildsen, che per fantamedia è il peggior centrocampista della Serie A. 12 apparizioni condite da 2 ammonizioni e media di 5.46. L’ultimo giocatore ad occupare una posizione in questa classifica è Paredes: per lui media di 5.64 e 0 bonus all’attivo, solo 5 ammonizioni.