BUTTO IL VECCHIO , PRENDO IL NUOVO – IL CONFRONTO Kim-Min Jae vs Koulibaly

Kalidou Koulibaly è sicuramente riconosciuto come uno fra i migliori difensori del mondo attualmente. Il difensore del Chelsea, dal canto suo, deve, ovviamente, gran parte della sua forza e fortuna al Napoli. Lanciato da Benitez e colonna indiscussa di Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti, gli è stata sempre elogiata la sua personalità e serietà dentro e fuori dal campo che lo hanno etichettato come modello da seguire per tutti i suoi compagni. Grazie alle sue qualità: fisico dominante e tecnica superiore rispetto agli altri suoi concorrenti, è riuscito a guadagnarsi un posto fra i migliori difensori durante la sua esperienza azzurra in Italia. La sua cessione è stato un shock per tutto l’ambiente partenopeo.

Per sostituire l’insostituibile, il Napoli ha inventato un colpo dei suoi: Kim min-jae. Il difensore sudcoreano è stato la vera sorpresa di questa splendida creatura targata Luciano Spalletti. Sull’ex Fenerbahce adesso ci sono gli occhi di mezz’Europa e la clausola di 50 milioni valevole per i club esteri è sempre più traballante.

In prospettiva questa sostituzione sembra dar ragione al Napoli, con il senegalese che si avvicina alla fine della carriera e con “The Monster” che è nel pieno della sua crescita.