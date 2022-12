Acquisti Mancati – Al terzo quarto posto Federico Bernardeschi

Il calciomercato si sa è fatto di trattative che sembrano vicine alla conclusione, ma poi sfumano per quando la conclusione sembra vicina. E’il caso della trattativa Bernardeschi-Napoli.

Il Napoli finita la scorsa stagione si affaccia alla nuova con il programma di rinnovamento attuato dal presidente De Laurentiis. Vengono salutati tre senatori come Insigne, Ghoulam e Mertens e si è alle prese con la posizione di alcuni giocatori in bilico tra la permanenza e la cessione. Uno di questi casi potrebbe spianare la strada all’arrivo in azzurro di Federico Bernardeschi

Infatti c’è da tenere in conto la posizione di Matteo Politano. L’esterno azzurro, stando a quanto detto dal suo procuratore Mario Giuffredi non sarebbe contento dell’alternanza con Lozano e quindi vorrebbe esser protagonista altrove. Compresa questa situazione il club azzurro cerca di trovare dei sostituti. Uno di questi è Federico Bernardeschi, reduce dai cinque anni alla Juventus, che arriverebbe da parametro zero.

Avendo anche il gradimento del presidente De Laurentiis l’operazione si avvia. L’unico nodo resta l’ingaggio chiesto dal giocatore di circa 4 mln, non proprio in linea con i nuovi parametri imposti da ADL. La trattativa però sembra potersi concludere in tempi non lunghi. Infatti già ad inizio giugno c’erano stati passi avanti importanti per quel che riguarda la trattativa. L’ex Fiorentina e Juventus si era convinto ad accettare l’offerta del club di De Laurentiis, che offriva un contratto di quattro anni. Però per ufficializzare l’esterno occorreva vendere uno tra Politano ed Ounas, ma entrambi erano restii ad accettare offerte degli altri club. Così col passare del tempo la strada si fa in salita e Bernardeschi raggiunge Insigne in Canada, accettando i tanti milioni del Toronto FC.