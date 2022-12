Orsi: “Gennaio determinante per il Napoli, può permettersi anche qualche sconfitta”

A “1 football club” è intervenuto Nando Orsi, ex portiere di Inter e Lazio tra le tante e ora commentatore per Sky Sport, per parlare anche del Napoli: “Il mese di gennaio sarà determinante per la squadra azzurra. Se dovesse conquistare punti con la Juve e con l’Inter, ci sono alte probabilità che il club azzurro possa vincere lo scudetto. Comincerà, dunque, una nuova parte di stagione, il Napoli, tuttavia, potrà contare su un vantaggio importante in classifica e potrà permettersi anche di perdere alcune gare“.