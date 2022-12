Iannicelli: “Pelé è il simbolo del calcio. Mi piace immaginarlo con Maradona”

Il giornalista Peppe Iannicelli, con un articolo su Optimagazine, ha omaggiato Pelé, venuto tragicamente a mancare ieri.

Ecco le sue parole: “Si è conclusa la partita terrena di Pelè il calciatore più forte di tutta la storia del calcio. Pelè è stato il primo giocatore globale. Le tre coppe Rimet conquistate da Pelè tra il 1958 ed il 1970 in contemporanea con la diffusione in tutto il mondo della televisione hanno trasformato il calciatore nel simbolo vivente del gioco più amato sul pianeta”.

Il giornalista ha infine concluso: “Mi piace adesso immaginarlo in paradiso alla guida della sua squadra pronta a sfidare quella di Diego Armando Maradona. Si guarderanno negli occhi, si stringeranno la mano e poi in campo – come nella vita – tenteranno di superarsi con rispetto reciproca ma ciascuno con la sua meravigliosa diversità. Non c’è bisogno di fare classifiche. La storia ed il campo di gioco hanno assegnato a ciascuno il suo ruolo: Maradona è D10S, Pelè è O Rey. C’è bisogno di discutere ancora?”.