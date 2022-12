Gazzetta – Vlahovic, ancora alle prese con la pubalgia, salterà il Napoli

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, salterà la sfida di campionato contro il Napoli, che si disputerà il giorno 13 gennaio. A scriverlo è La Gazzetta Dello Sport. Il calciatore serbo infatti è alle prese con la pubalgia, che ne sta frenando il rientro in campo. Massimiliano Allegri, come riportato dalla testata, dovrà fare a meno di lui non solo per l’amichevole di oggi contro lo Standard Liegi, ma anche le sfide con Cremonese, Udinese e appunto Napoli. Per le gare successive, sarà necessario valutare come il giocatore risponderà alle cure.