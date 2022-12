Del Genio: “Ma putimmo sapè quanno è fernuta? Su Kvaratskhelia…”

Durante Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del momento del Napoli di Spalletti.

Ecco le sue parole: “Voglio dire una cosa, sono contento che il Napoli abbia fatto allenamento congiunto e non amichevole. E’ proprio un’ottima strategia. Abbiamo saputo che un giocatore della Juve Stabia è andato vicino alla rete, ma non abbiamo assistito a questa partitella in famiglia a Castel Volturno”.

“Voglio fare una battuta in napoletano: ma putimmo sapè quanno è fernuta? Ci stanno dando solo degli indizi, ma noi appassionati ai dati statistici vogliamo sapere quanto è finita la partitella di Castel Volturno tra il Napoli e la Juve Stabia”.

“Kvaratskhelia visto nelle amichevoli? Ho notato un calciatore in ripresa, lo vedo molto bene. Contro il Lille ho notato un crescendo nella sua formazione. Si farà trovare pronto per l’inizio del campionato”