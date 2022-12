Corriere – Giuntoli forte su Ounahi, si cerca di trovare l’intesa per l’estate

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers e rivelazione ai Mondiali con la casacca del Marocco. Il calciatore piace molto a Cristiano Giuntoli, che era sulle sue tracce già da prima della manifestazione in Qatar. Tuttavia, l’affare non si concluderà in gennaio, poiché il passaporto da extracomunitario impedisce di poter chiudere. Il suo nome però, sarà tra quelli più caldi per quanto riguarda il mercato estivo, nel quale si cercherà l’intesa e si sfrutterà la corsia preferenziale.