Chiariello: “Sabatini parla di frode? Chiedetelo a noi napoletani”

A Radio Napoli Centrale è intervenuto Umberto Chiariello, noto giornalista napoletano, per parlare del calcio italiano.

Ecco le sue parole: “Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, evidenzia che l’unico Paese europeo importante a non partecipare ai Mondiali è stato l’Italia, che ha dato pochissimi giocatori dalle squadre di Serie A alle proprie Nazioni, però in Inghilterra riparte il campionato col boxing day, in Spagna e Francia si riparte, solo la Germania non riprende se non dopo il 10 gennaio per motivi economici e metereologici. Possiamo essere vittime del sindacato calciatori che, fin qui, non ha detto nulla sulla faccenda dei calciatori coinvolti nel caso Juventus?”.

“La voglia di eliminare la Juventus è un’assurdità che sta girando, ma va rifondata. Sabatini, a Salerno, ha chiesto scusa per aver sbagliato con Iervolino, ma ha anche detto di aver fatto un gran campionato con la Roma e di sentirsi defraudato perché chi ha vinto si è potuto permettere cose che non avrebbe potuto”.

Infine, ha concluso: “Chiedetelo a noi napoletani se ci sentiamo defraudati dopo che Orsato è stato premiato come miglior arbitro dei Mondiali, lo stesso che non ha visto il fallo di Pjanic”.