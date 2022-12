VIDEO – Compleanno Osimhen, la Ssc Napoli ripercorre le sue migliori giocate della stagione sui social

Victor Osimhen compie 24 anni. L’attaccante nigeriano è in forza al Napoli dal luglio 2020. Acquistato dal Lille per l’enorme cifra di 70 milioni, ha totalizzato 76 presenze e 38 gol in azzurro, a cui si sommano 7 assist. Questa stagione per lui è iniziata alla grande, infatti sono già 10 le realizzazioni, oltre a 2 assist. La Ssc Napoli, nel giorno del suo compleanno, lo ha celebrato con un video condiviso sui propri canali social, in cui vengono ripercorsi alcune dei più importanti momenti stagionali.