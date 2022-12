Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Osimhen? Deve migliorare quando viene incontro alla palla e spalle alla porta, oltre che nelle scelte di gioco. Ha qualità ma spesso fa cose che non sono utili al gioco della squadra, nonostante per la stessa sia utilissimo. Inter-Napoli? Spalletti sta preparando una grande sorpresa, ma non ne parlo perché arrecherei danno. Si è visto anche in Napoli-Lille, l’ho notato lì…”