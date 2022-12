Ordine: “Pioli crede ancora nello scudetto? Dovrebbero migliorare la rosa, invece…”

Franco Ordine, giornalista, ha scritto questo nel suo editoriale per MilanNews: “Ho letto numerose interviste di Pioli il quale continua a fare professione di ottimismo sulla possibilità di recuperare il distacco (8 punti) nei confronti del Napoli. A parte la banale considerazione secondo cui dipenderà soprattutto da Spalletti e soci, come l’anno scorso fu l’Inter in occasione degli ottavi di Champions a rallentare, la riflessione è la seguente: se davvero ci fosse questa convinzione, qualunque opportunità per rendere più competitiva la rosa andrebbe sfruttata. E invece le premesse, a parte la questione secondo portiere, non mi pare siano queste”.