Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della ripresa del campionato spagnolo. Una delle domande riguardava un’eventuale chiamata dalla Federcalcio brasiliana per il ruolo di ct rimasto scoperto, Ancelotti ha così risposto:

“Non mi hanno chiamato, ma se fossero davvero interessati apprezzerei tanto. La mia posizione, comunque, è chiara: non lascerò il Real Madrid per allenare una squadra nazionale come il Brasile, resto qui a Madrid”.