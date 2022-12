Inter-Napoli, quasi raggiunto il sold out. Esaurito il settore ospiti

L’edizione odierna de Il Mattino, scrive a proposito dei tifosi del Napoli che saranno presenti a San Siro in occasione di Inter-Napoli, partita che andrà in scena il 4 gennaio. Lo stadio sarà quasi completamente esaurito, infatti sono ben 75mila i tagliandi venduti per la sfida. Non faranno mancare il loro calore i tifosi del Napoli, seppur la trasferta ai residenti in Campania sia vietata. I 4500 biglietti del settore ospiti sono andati tutti venduti. Naturalmente, non mancheranno tifosi azzurri residenti al Nord mischiati tra gli spalti dei supporters di casa.