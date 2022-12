L’ex calciatore juventino Giuliano Giannichedda è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Se il Napoli riparte come ha finito la prima parte di Serie A, non ce n’è per nessuna squadra. Inter-Napoli sarà il big match che aprirà il ritorno del campionato, sarà una bellissima sfida. L’Inter nella prima parte in difesa non ha fatto bene, se vuole risalire la china deve migliorare in quel reparto e recuperare i singoli. Skriniar deve stare bene a livello mentale, altrimenti tutta la difesa farà fatica a giocare bene”.