Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, il Napoli è sulle tracce di tre giocatori dell’Udinese. Come riportato dalla testata, i nomi a cui la dirigenza azzurra è maggiormente interessata sono quelli di Beto, Lazar Samardzic e Rodrigo Becao, tutti per la finestra di mercato di giugno. In particolare, per il difensore brasiliano, la società friulana richiede una cifra di almeno 10 milioni di euro.