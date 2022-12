Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dello stadio Maradona. Ecco cosa ha dichiarato:

“Interventi o stanziamenti per lo stadio Maradona? Siamo in attesa di una dichiarazione ufficiale di 15 milioni di euro per la sistemazione della copertura, abbiamo l’esigenza di tenerla in sicurezza. Poi c’è il sogno nel cassetto del terzo anello, perché non è giusto lasciarlo in quelle condizioni, è un peccato. Questi 15 milioni sarebbero davvero importanti per rendere lo stadio ancora più bello”.