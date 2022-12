Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport, parla dell’ottima prima parte di stagione di Kim Min-Jae: “Kim è giovane, è nel pieno. E, dicevamo, di fermarsi non ha alcuna intenzione: gioca nella squadra che sta dominando il campionato italiano e vuole arrivare in cima; e in Europa, beh, s’è già preso la soddisfazione di fare un figurone da esordiente assoluto, vincendo il girone e prendendosi con i compagni gli ottavi con due giornate d’anticipo. In orbita”.