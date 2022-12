CdS – Napoli, Spalletti motiva i suoi in vista della ripresa: il discorso

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando alcune parole dette da Luciano Spalletti alla sua squadra. Sembrerebbe che il tecnico azzurro abbia fatto un discorso ai suoi calciatori per aiutarli a mantenere alta la concentrazione in vista della ripresa del campionato:

“«Non ci siamo mai fermati», ripete l’allenatore del Napoli, come fosse un mantra, «La testa è rimasta sempre lì» aggiunge, allontanando lo spettro di possibili timori. Lì dove la squadra ha chiuso la prima parte di stagione mantenendo la distanza di sicurezza di otto punti sulla seconda in classifica (il Milan), lì dove ha cominciato a realizzare che avrebbe potuto recitare un ruolo da protagonista. Il Napoli capolista ha così una consapevolezza mentale: il 4 gennaio contro l’Inter non sarà un ricominciare tutto daccapo ma la naturale prosecuzione di un percorso a ostacoli”.