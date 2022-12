CdS – Napoli, Kim nel mirino di due top club inglesi: le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Kim Min-Jae. Il difensore coreano è nel mirino di due big club inglesi, ma il suo desiderio è quello di restare in maglia azzurra:

“Lo United e il Liverpool valutano seriamente di sfruttare la clausola. La famigerata clausola rescissoria che sarà valida dal 1° al 15 luglio esclusivamente per l’estero. Sì, lui è uno che piace. Ma anche Napoli e il Napoli gli piacciono tanto: Minjae, come ha detto Spalletti, da queste parti ci sta che è un piacere. É normale che un difensore del suo calibro possa finire nel mirino dei nobili. Anche il Liverpool lo segue con estrema attenzione, ma prima di tutto bisognerà fare i conti con la sua volontà: chiunque potrà esercitarla, ma non è detto che lui accetti. Anzi: la sua intenzione è quella di continuare a giocare con il Napoli il più possibile“.