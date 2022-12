Caso: “Spalletti ha dato una mentalità impressionante. Inter-Napoli? Se i nerazzurri non vincono sono fuori dai giochi”

Mimmo Caso, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Cosa bisogna aspettarsi dalla ripresa della Serie A? Se si potesse saperlo, saremmo tutti dei maghi… Due mesi sono lunghi, la pausa Mondiali ha interrotto la marcia trionfale del Napoli. Quest’ultimo, tuttavia, non avrà problemi mentali per il suo vantaggio in classifica, mi auguro comunque che non commetta nessun passo falso. La squadra azzurra ha espresso un calcio meraviglioso in Italia e in Europa in modo convinto e concreto, ci sono tutti i presupposti per procedere lungo questa scia. Ma saranno le partite a rivelarci le condizioni delle formazioni alla ripresa del campionato. È lecito comunque porci delle domanda, poiché si è verificata una situazione anomala. Inter-Napoli si deciderà a centrocampo? È un reparto fondamentale, difficile trovare un centrocampo più forte di una squadra che vince. Lobotka, Anguissa e Zielinski sono straordinari, abbinano le loro caratteristiche tecniche. È impressionante la mentalità offerta da Spalletti alla squadra. Tuttavia, anche l’Inter può contare su un centrocampo di tutto rispetto, Chalanoglu e Barella sono all’altezza dei calciatori del Napoli. Se i nerazzurri non dovessero vincere la gara, sarebbero fuori dai giochi. Con una vittoria, si concretizzerebbe la chiosa da parte del Napoli sul campionato”.