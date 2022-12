Caputi: “Inter-Napoli? Osimhen e Kvaratskhelia possono cambiare le sorti di una partita così delicata”

Massimo Caputi, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato della prossima sfida di campionato Inter-Napoli.

“Chi sarà l’osservato speciale per Inter-Napoli? Ce ne sono tanti, se il Napoli ritrova Osimhen e Kvaratskhelia questi vanno osservati perché possono cambiare le sorti di una partita come questa, delicatissima soprattutto per l’Inter. Se i nerazzurri perdessero, per loro rimarrebbe solo la Champions che non è neanche così scontata”.