Calvarese: “Inter-Napoli? Difficile immaginare la griglia dei designati. Serve un arbitro internazionale e riconosciuto”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“La mia forza da arbitro era l’empatia e cercavo sempre di avere un rapporto con i giocatori. Orsato miglior arbitro in Qatar? È un premio italiano ma che viene consegnato anche ad arbitri stranieri. Daniele ha arbitrato molto bene, l’arbitro Marciniak è stato eccellente. Ha arbitrato una delle finali più belle dei Mondiali, ha assegnato tre rigori senza il Var e ha visto una simulazione che nessuno è riuscito a vedere. Orsato continuerà ad arbitrare in Serie A, nonostante le vicissitudini che sono successe anche se riguardano più il lato dirigenziale. Credo gli proporranno qualche ruolo dirigenziale, continuerà ad arbitrare perché ha dimostrato che in campo ci sta e lo fa anche benissimo. Se va via lui, la domanda è chi può prendere il suo posto? Ho visto in Sozza un grandissimo arbitro e sono sicuro, che dopo Orsato, verrà fuori il suo talento. Sozza ha arbitrato gare di spessore, ha dimostrato di diventare internazionale con poche gare alle spalle. La Ferrieri Caputi? Mi piace come arbitra, come è preparata atleticamente e come sta in campo. Farà strada anche nel panorama internazionale. Dopo un mese e più di pausa, la griglia dei disegnati a Inter-Napoli è difficile da immaginare. Deve essere un arbitro internazionale e riconosciuto. Mariani può fare assolutamente questa gara, così come lo stesso Orsato. Sozza anche potrebbe arbitrare questa partita, tecnicamente è molto forte e si pone con una giusta relazione ai giocatori. Queste partite di cartello sono imprevedibili, hanno un peso specifico sul finale di campionato e la responsabilità di un fischio in questa gara è più importante rispetto agli altri. Nuovo presidente AIA? Ancora non so, perché non ho capito quali sono i possibili schieramenti e faremo più avanti una disamina insieme”.