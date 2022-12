Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifosissimo dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Luciano Spalletti. Ecco cosa ne pensa dell’allenatore azzurro:

“Spalletti? E’ sempre stato tra i miei allenatori preferiti in assoluto perché raggiunge sempre gli obiettivi prefissati. Anzi, capita che li raggiunga troppo presto. Per me è un fenomeno perché nei due anni di pausa non si è rilassato, ma ha lavorato, ha ragionato, è maturato e tatticamente ha sviluppato un calcio europeo. Non si è fermato a un modulo singolo, ma a seconda del materiale a disposizione riesce a fare il meglio. Mi piace un allenatore così imprevedibile come lui”.