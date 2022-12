Zoff a One Station Radio: “Bisognerà osservare le conseguenze del Mondiale sul Napoli”

Dino Zoff, ex leggenda e portiere di fama internazionale, è intervenuto a One Station Radio sul tema Napoli.

Quest’ultimo si è espresso sul ritorno in campo a San Siro: “Bisognerà vedere quali saranno stati gli effetti e le conseguenze dello stop causa Mondiale sul Napoli e anche sulla Juve. Ne gioveranno sicuramente le squadre che hanno avuto la fortuna di avere poche indisponibilità dovute agli impegni in Qatar”. Un impatto, quello dei nazionali presenti in Qatar, che potrebbe ricadere maggiormente sui bianconeri ed entrambe le milanesi, che hanno avuto come protagonisti diversi calciatori presenti nelle proprie rose.