L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, è stato intervistato da Il Mattino.

Quest’ultimo ha parlato al quotidiano riguardo la sfida del 4 gennaio e sulla situazione di classifica: “Se il Napoli saprà far giocare Lobotka contro l’Inter credo che per i neroazzurri sarà molto dura affrontare questo Napoli. Sulla sosta Mondiale credo che sia stata un bene più per le squadre che stavano faticando, non per il Napoli che stava andando davvero forte”.