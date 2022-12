Secondo quanto riporta il sito ufficiale di Sportitalia, il Napoli continua ad avere un forte interesse per Adama Traoré, attaccante del Wolverhampton. Il giocatore andrà in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno. Lo spagnolo non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club inglese. Giuntoli si sta muovendo velocemente per tentare di aggiudicarsi il calciatore a parametro zero, regalando così un ottimo acquisto a Spalletti sulla fascia d’attacco. La dirigenza azzurra deve fare presto, prima che Adama Traoré rinnovi con il Wolverhampton. Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione e di un eventuale trattativa.