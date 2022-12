Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa sul miglior calciator azzurro fino ad adesso:

“Credo che non ci siano dubbi sul miglior azzurro fino ad ora. Ovviamente sto parlando del georgiano Kvaratskhelia. Lui è un giocatore devastante e decisivo. Kvara mi ha impressionato sin dalle prime partite di questa stagione, gioca in modo fantastico e spero possa continuare a rendere al massimo sempre. Il georgiano è in grado di cambiare le partite in pochissimo tempo”.