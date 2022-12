Schira: “Al Napoli piacciono anche Djalo e Ounahi per il mercato”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato internazionale, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Kiss in tema mercato.

Schira si è sbilanciato sull’interesse del Napoli per altri due giovani talenti, di cui uno è stato apprezzato soprattutto per il grande apporto dato al suo Marocco in Qatar: “Il Napoli continua a monitorare alcune situazioni sul mercato. In difesa ad esempio piace Djalo, mentre a centrocampo Ounahi è reduce da un grande Mondiale ed era stato già cercato dagli azzurri nelle precedenti sessioni di mercato, magari sarebbe arrivato anche a meno”.