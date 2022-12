Salernitana-mercato: stop a Demme, assalto a Zurkowski!

Secondo quanto riporta TuttoSalernitana, la dirigenza granata avrebbe virato su Szymon Zurkowski della Fiorentina per rinforzare il centrocampo. La Salernitana avrebbe fermato la trattativa con Diego Demme del Napoli, in quanto sembrerebbe difficile avanzare un’offerta agli azzurri. Allora i granata puntano forte su polacco dei viola che ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione. Zurkowski avrebbe chiesto di essere ceduto in prestito all’Empoli, la squadra che l’ha lanciato, ma la Fiorentina ha intenzione di cederlo solo a titolo definitivo. Insieme a Salernitana ed Empoli, ci sono anche Sampdoria e Bologna sul calciatore. Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della trattativa.