Walter Sabatini, ex dirigente di Salernitana e Roma, è intervenuto a microfoni di TMW per parlare di Serie A e del Napoli. Ecco cosa ne pensa a riguardo:

“Il campionato adesso è una vera incognita, tutti ripartono da zero. Per l’Inter sarà decisiva la sfida contro il Napoli, perché gli azzurri hanno tanti punti di vantaggio. I nerazzurri se vogliono puntare in alto devono accorciare sul Napoli. Secondo me, una squadra che può impensierire gli azzurri è la Juve: hanno ritrovato il giusto ritmo e hanno un ottimo organico, molto competitivo. Staremo a vedere chi ripartirà col piede giusto a gennaio”.