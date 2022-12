Orsi: “L’inserimento di Raspadori al posto di Zielinski si può ripetere”

Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte.

Quest’ultimo ha parlato dell’eventuale addio di Zielinski e del suo sostituto, attualmente già presente in rosa: “Raspadori può essere il sostituto di Zielinski, ha le sue potenzialità. Jack ha le stesse caratteristiche, anche se bisogna lavorare su di lui per farlo rendere al meglio. Ad ogni modo io non cederei il polacco”. Raspadori potrebbe ricoprire quella zona in campo attualmente occupata dall’ex Empoli, che rimane comunque un anello fondamentale ed intoccabile della formazione di Luciano Spalletti.