Milan-Leao: sirena inglese per il calciatore!

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Manchester City farebbe sul serio per Rafael Leao in questa sessione di calciomercato. Ci sono stati contatti importanti tra il padre dell’esterno rossonero e la dirigenza inglese. Il Milan spera ancora di rinnovare Leao ma non arriverebbe a un’offerta superiore ai 7 milioni di euro annui. Il City invece avrebbe intenzione di proporre una cifra di ingaggio intorno ai 12 milioni all’anno. La dirigenza inglese preme forte su Leao e il suo agente perché sembra essere un’offerta molto papabile e quasi irrinunciabile. Intanto la dirigenza rossonera spera ancora di chiudere l’accordo col calciatore che per il momento non si trova. Tutto è ancora in fase di evoluzione e seguiranno aggiornamenti.