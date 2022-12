Mattino – Stramaccioni: “Spalletti ha costruito il Napoli a sua immagine…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Andrea Stramaccioni.

L’ex allenatore di Inter e Roma si è soffermato sul Napoli e sul lavoro compiuto da Spalletti con la squadra: “Il Napoli è costruito a immagine e somiglianza del mio maestro Spalletti. Mi ha colpito la bravura con cui ha gestito il finale della scorsa stagione in cui è finito senza spiegazioni sotto processo. Non ha badato a nulla, ha tirato dritto per la sua strada, ha gestito il ricambio generazionale, ha ricostruito la squadra che ha perso i campioni più amati dai tifosi quasi senza che nessuno se ne accorgesse. Creando un Napoli che colpisce per identità e livello delle prestazioni. Al di là degli interpreti in campo”.

Poi, parentesi sul big match Inter-Napoli: “A centrocampo sarà una battaglia. Se il Napoli riesce a mettere la partita sui ritmi che piacciono a Lobotka, ovvero con aggressione e intensità, per l’Inter è dura. Se, al contrario, sarà l’Inter a riuscire a dettar legge, il baricentro del Napoli potrebbe abbassarsi. E a San Siro il Napoli deve stare più lontano possibile dalla propria area. Per il Napoli è un test emotivo importante: sono curioso di vedere la reazione dell’ambiente quando arriverà la prima frenata. È la gestione di quei momenti la chiave per lo scudetto”.