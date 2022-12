Mattino – Stramaccioni: “Osimhen è l’uomo chiave per il Napoli…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Andrea Stramaccioni.

L’ex allenatore dell’Inter si è soffermato sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Victor Osimhen e sulla sua presenza in campo contro i nerazzurri di Inzaghi.

Queste le parole di Stramaccioni: “Per la gara a San Siro, Osimhen è l’uomo a cui non si può rinunciare mai, perché anche quando sei in sofferenza, consente al Napoli di essere costantemente pericoloso“.

Poi, parentesi su Raspadori e sul ruolo da mezzala: “Un’evoluzione intelligente ed è nell’età di apprendimento ideale per adeguarsi a un nuovo ruolo. Come ha fatto Zielinski che quando arrivò a Udine da me era seconda punta”.