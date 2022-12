Marchetti: “Affare fatto per Contini e Bereszynski al Napoli”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky, ha fornito ulteriori dettagli importantissimi a Radio Marte sul mercato azzurro.

Quest’ultimo ha confermato l’ufficiosità della trattativa per Contini e Bereszynski, che passeranno a giorni in maniera ufficiale dalla Sampdoria al Napoli: “Per i due calciatori della Sampdoria è tutto fatto. La notizia sarà ufficiale nei primi giorni di gennaio, quando dunque verrà aperta ufficialmente la sessione invernale di mercato. In questi giorni si sta discutendo tra le parti per limare gli ultimi dettagli su altri contributi da dividere. Una mossa importante per gli azzurri, che aggiungono due tasselli importanti per rendere la rosa più completa e competitiva”.