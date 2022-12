Lo Monaco: “Bereszynski è un ottimo colpo, Koopmeiners erede di Zielisnki”

Pietro Lo Monaco è stato intervistato a Radio Marte in ambito mercato.

L’ex dirigente del Catania si è espresso sul nuovo acquisto imminente di Bereszynski e sul futuro legato a Zielinski, di cui avrebbe già individuato una figura presente attualmente nel campionato di Serie A in grado di sostituirne l’eventuale cessione nelle prossime sessioni di mercato: “Credo che Bereszynski sia un ottimo acquisto per il Napoli, un sostituto di Di Lorenzo davvero valido. Su Zielinski credo che Koopmeiners sia un calciatore in grado di sostituirlo, dai piedi buoni e dal grande fisico”.