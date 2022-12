Sarà una vera bolgia a spingere l’Inter contro il Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il match di San Siro contro i neroazzurri si disputerà con almeno 75.000 spettatori. Un dato davvero rilevante per i padroni di casa, che vorranno a tutti i costi esaltare e caricare la squadra di Simone Inzaghi per provare a fare il colpaccio contro gli azzurri, ancora imbattuti in Serie A.