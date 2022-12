Galderisi: “Napoli spettacolo puro, il futuro del calcio italiano è azzurro”

L’ex calciatore di Milan e Juventus Giuseppe Galderisi è intervenuto a 1 Station Radio per parlare del campionato di Serie A. In particolare, Galderisi si è soffermato sul Napoli che comanda la classifica dopo 15 giornate.

Di seguito le sue parole sul Napoli: “In attacco è stratosferico, ma il centrocampo e la difesa sono i ruoli necessari a far funzionare bene il reparto offensivo. I centrocampisti del Napoli sanno recuperare la sfera e palleggiano molto bene, sono uno spettacolo puro. È necessaria una visione adeguata per saper arrivare fino in fondo”

Inoltre, ha speso delle parole anche per Giacomo Raspadori: “È un calciatore fantastico, sa fare diverse cose. Io sono nato trequartista, un giocatore a tutto campo, ma è stato Trapattoni a schierarmi come punta. Jack è bravo a staccarsi dalla linea di centrocampo, cerca sempre di fare qualcosa di concreto. Può abbinarsi bene con tutti gli attaccanti del Napoli e questa è la vera forza degli azzurri, soprattutto se si considerano le differenze dei diversi calciatori. Il Napoli con Raspadori si è assicurato il futuro del calcio italiano”.