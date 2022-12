Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del calciomercato azzurro. Ecco cosa ne pensa:

“Sono qui a Napoli e sono tifosissimo, faccio gesti scaramantici quando si parla del Napoli. Intanto, quest’anno la società, Spalletti e Giuntoli hanno capito che può essere la stagione giusta, si sono ricompattati e hanno sostituito al meglio i grandi calciatori che sono andati via. Bereszynski è un colpo intelligente, anche questo va inteso come ottica di un club che non vuole lasciare nulla al caso. Se c’era una lacuna era forse quella del vice Di Lorenzo, anche per far rifiatare senza problemi il capitano, fin qui insostituibile”.