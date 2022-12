Daniel Martinez, giornalista di ESPN Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato sugli azzurri:

“Lozano è stato il migliore azzurro, per me. Il Napoli arriva in ottima forma alla ripresa del campionato, tutti hanno fatto benissimo. Ho visto tutte le partite dei nazionali azzurri al Mondiale e hanno giocato benissimo tutti. Credo che il pezzo della canzone argentina ‘ahora nos volvimos a ilusionar’ possano cantarlo anche i napoletani, sono molto fiducioso e sarei contento che si possa avverare un qualcosa di simile. Napoletani e argentini sono legati da un amore indissolubile e sono molto simili tra loro, insieme sono fantastici”.