Del Genio: “Le amichevoli valgono quanto un allenamento”

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli sulle ultime amichevoli del Napoli.

Ecco le parole del giornalista napoletano: “Non si deve dare tanta importante alle amichevoli che sta disputando il Napoli, equivalgono ad un allenamento e in allenamento accadano le cose peggiori. Credo sia davvero sbagliato dare importante a queste partite”. Un giudizio netto e categorico quello dell’opinionista, in relazione alle ultime partite in cui gli azzurri hanno dimostrato di non aver assorbito completamente la preparazione atletica molto pesante effettuata in Turchia.