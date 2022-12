D’Agostino: “I giornali rischiano di destabilizzare l’ambiente”

L’ex calciatore dell’Udinese Gaetano D’Agostino è intervenuto a Radio Crc per parlare della ripresa del campionato. Inevitabilmente, l’attenzione si è spostata sul Napoli di Spalletti.

“L’unica domanda che mi posso porre per la ripresa è come si sono preparate le squadre. Bisognerà partire subito forti, perdere punti in questo periodo non giova a nessuno. Il mese di gennaio per il Napoli sarà fondamentale, se supera le cinque partite lo può perdere solo il Napoli lo scudetto. Kvaratskhelia sa battere bene i calci piazzati, Raspadori ha un tiro secco, Zielinski ha un grande tiro e va allenato”.

Spero solo che i giornali non destabilizzino l’ambiente intorno al Napoli, perché più se ne parla e più i giocatori potrebbero perdere l’equilibrio psicologico. La cosa positiva per il Napoli è che incontra subito una big, mi avrebbe destato preoccupazione se avesse incontrato una squadra piccola”.

Infine ha concluso: “Si sono persi i valori di prima, quando giocavamo ognuno di noi voleva arrivare in nazionale e ci volevano tre o quattro stagioni, oggi si sono bruciate le tappe. Questo affrettare i tempi danneggia anche i giocatori”.