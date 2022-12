Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che sia Napoli che Inter abbiano adocchiato un giocatore dell’Udinese.

Si tratta di Rodrigo Becao (classe 1996). Il difensore centrale brasiliano è conteso da entrambi i club, i quali avranno modo di sfidarsi non soltanto in campo (4 gennaio, ore 20:45) ma anche in ambito calciomercato.

La società di De Laurentiis valuta il giocatore una valida alternativa a Juan Jesus, in scadenza a giugno.